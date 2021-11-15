Кондратьев считает, что трасса от Петербурга до Черного моря поможет развитию курортов

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью курортов Кубани для жителей и туристов максимально комфортным, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова приводит в понедельник пресс-служба краевой администрации.

Ранее сообщалось, что возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году.

"Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара. Она позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для жителей и туристов максимально комфортным. Мы с нетерпением ждем реализации проекта. Уверен, он станет новым этапом развития курортов Краснодарского края и автотуризма в России", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Губернатор также отметил, что для обеспечения транспортного сообщения Республики Крым с материковой частью России продолжается строительство автодороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк.

Как сообщалось ранее, ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.