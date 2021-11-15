Власти Карелии сообщили, что перерыва в предоставлении северных льгот для жителей не будет

ТАСС, 15 ноября. Временного промежутка между отменой устаревшего постановления о льготах для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и вступлением в силу нового не будет. Все льготы, положенные жителям Карелии, сохранятся в полном объеме, написал на своей странице в сети "ВКонтакте" в понедельник глава республики Артур Парфенчиков.

2 ноября был подписан указ главы государства, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в том числе в республиках Карелия и Коми. Проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение.

"Указ президента страны, опубликованный на портале правовой информации, носит "технический" характер. Он вступает в силу с января 2022 года и отменяет постановление Совета министров СССР от 1983 года. За десятки лет в этот нормативно-правовой акт вносилось множество изменений, он требует юридической актуализации. Сейчас правительство России готовит новое постановление. Оно будет утверждено до конца этого года. Т. е. юридического промежутка между отменой старого документа и вступлением в силу нового не будет", - написал Парфенчиков.

Он подчеркнул, что все северные надбавки и льготы, положенные жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, для Карелии сохранятся. "Все преференции, в том числе надбавки к заработной плате, количество дней отпуска, сроки выхода на пенсию остаются в силе", - написал глава региона.

Ранее на портале проектов правовых актов был опубликован также проект постановления правительства, которым будет снова утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления компенсаций жителям и работникам этих территорий. В перечне будут ряд районов Карелии, Коми, Тувы, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Архангельской областей и других регионов.