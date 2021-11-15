Представитель талибов утверждает, что все медучреждения Афганистана возобновили работу

ТЕГЕРАН, 15 ноября. /ТАСС/. Все медучреждения на территории Афганистана возобновили прием пациентов, а медиков обоих полов попросили вернуться к работе. Об этом в понедельник заявил заместитель назначенного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) министра здравоохранения во временном кабмине страны Абдул Бари Омар.

"Все большие и маленькие клиники снова открыты, [мы] просим медработников, как мужчин, так и женщин, вернуться к работе", - сказал Омар, слова которого приводит афганское агентство Khaama Press. Он добавил, что вскоре будут запущены программы по повышению квалификации для врачей обоих полов.

Кроме того, представитель возглавляемого талибами Минздрава отметил, что около 3 млн афганских детей страдают от различных болезней, не менее миллиона из них испытывают голод. От недоедания также страдают порядка 700 тыс. афганских женщин.

Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Подчеркивается, что от голода могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а порядка миллиона из них могут умереть, если им срочно не окажут помощь.