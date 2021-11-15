В Самарской области доля свободного коечного фонда достигла почти 30%

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Доля свободного коечного фонда, развернутого в Самарской области для лечения пациентов с коронавирусом, достигла почти 30%, сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник. Неделю назад этот показатель был равен 16,4%.

"Свободный коечный фонд на сегодня составляет 29%. Из созданных в госпиталях 8 472 коек занято 6 012", - говорится в сообщении.

В целом за прошедшую неделю Роспотребнадзор отметил снижение темпов заболеваемости ковидом и стабилизацию показателей, но пока на высоких цифрах. В трех возрастных группах - до одного года, 7-14 лет, 15-17 лет - темпы распространения инфекции снизились. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что "прогностические показатели крайне позитивные". "Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки", - отметил он.

Самый большой прирост заболевших зафиксирован в старших возрастных группах - среди граждан 50-64 лет и от 65 лет. Что касается профессиональных групп, то в сфере услуг показатели распространения заболевания выше, чем в других сферах. "Если по другим отраслям - офисные работники, торговля, промпредприятия - цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в три-четыре раза. Поэтому нужно сконцентрировать внимание всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам на сфере услуг", - сказал Азаров.

Как сообщал ТАСС, в Самарской области из-за сложной обстановки с коронавирусом нерабочие дни были введены досрочно, с 25 октября. Власти отмечали, что нерабочая неделя помогла снизить нагрузку на систему здравоохранения, кроме того, понизилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями.