Почти 140 новых школьных автобусов передали районам Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Районы и государственные образовательные организации Нижегородской области получили 137 новых школьных автобусов. Поступление транспорта полностью закрывает потребность этого года, сообщает в понедельник пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"137 новых школьных автобусов поступают в школы региона. Это на 100% закрывает потребность текущего года. Всего в области - около 590 таких автобусов. За последние годы мы на три четверти обновили парк. Сейчас рекордное поступление", - приводит пресс-служба слова губернатора области Глеба Никитина.

Так, автобусы ГАЗ и ПАЗ получат 50 районов, городских и муниципальных округов области, а также 25 государственных образовательных организаций. Техника соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников, прежде всего - требованиям по безопасности, надежности, эргономичности. По словам Никитина, в этом году автобусы поступили в том числе в коррекционные школы, дома-интернаты.

Помимо повышения уровня безопасности детей, закупка новых автобусов служит дополнительной загрузкой для предприятий автомобильной промышленности, так как технику производят на заводах Нижегородской области - Горьковском автомобильном и Павловском автобусном.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании парламенту поручил в ближайшие четыре года обеспечить обновление парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, вся техника должна быть отечественного производства. Согласно поручению главы государства, в ближайшие три года в регионы планируется направить 5 тыс. новых машин скорой помощи и в течение четырех лет не менее 16 тыс. современных и безопасных школьных автобусов.