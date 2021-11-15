Более 20 т вторсырья собрали в Подмосковье с помощью фандоматов для банок и бутылок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области с начала реализации программы по сбору вторсырья с помощью экопунктов сдали более 700 тыс. банок и бутылок, что составляет свыше 20 т. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"За первый период работы, с марта, мы <...> более 700 тыс. единиц бутылок и банок получили по экопунктам. Это чистое, идеальное сырье, которое идет сразу на переработку. В тоннах это 22 т идеального, чистого сырья. Соответственно, только по 2021 году мы планируем, что это будет миллион штук и более 30 т", - сказал Хромушин на заседании правительства региона.

Он рассказал, что с учетом выполнения плана по установке 5 тыс. экопунктов до 2024 года в Московской области благодаря фандоматам будут собирать около 180 т вторсырья.

По данным Министерства ЖКХ Подмосковья, в настоящее время в Подмосковье установлен 151 фандомат по сбору банок и бутылок.

Всего до конца года в Подмосковье количество установленных экопунктов вырастет до 900. Фандоматы установят в школах и общественных местах.