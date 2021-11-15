Более 90 государственных и муниципальных услуг КБР станут доступны в цифровом формате

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Более 90 социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарии (КБР), станут доступны на портале госуслуг к концу 2021 года, сообщили в понедельник в региональном Минэкономразвитии.

"Более 90 государственных и муниципальных услуг из числа массовых социально значимых жители и организации КБР смогут получить в электронном виде к концу 2021 года. 82 услуги уже доступны для получения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в электронном виде уже можно подать заявление на получение услуг по назначению единовременного пособия при рождении ребенка, предоставлению жилого помещения по договору социального найма, предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, переводу жилого помещения в нежилое помещение и наоборот. Полный перечень предоставляемых в электронном виде услуг доступен на сайте Минэкономразвтия КБР.

Подать заявление на получение указанных услуг, оплатить пошлину, отслеживать ход рассмотрения заявления теперь можно в личном кабинете на портале госуслуг. "Для получения услуг необходима подтвержденная учетная запись. Работа в этом направлении продолжается", - добавили в ведомстве.