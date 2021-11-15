Воспитателей уволят после видео с истязаниями малыша в курганском детдоме

ТАСС, 15 ноября. Воспитателей Кипельского детского дома в Юргамышском районе Курганской области уволят после видео с издевательством старших воспитанников учреждения над двухлетним ребенком. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона со ссылкой на начальника главного управления социальной защиты населения Анастасию Золотухину.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетнему ребенку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание", "Халатность").

"С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении будут вынесены дисциплинарные взыскания", - цитирует пресс-служба Золотухину.

Как уточнили в правительстве Курганской области, в ходе проверки в учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома.

Ранее в пресс-службе УМВД региона сообщили также, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над ребенком, составлены протоколы о побоях. Один из молодых людей был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Также после инцидента в Курганской области пройдут проверки детских домов.