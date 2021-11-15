Более 180 катков и хоккейных площадок заработают в Петербурге с наступлением морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 200 катков и хоккейных площадок будут работать в наступающем зимнем сезоне в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"С наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложено 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади", - говорится в сообщении Пиотровского.

Вице-губернатор напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях пандемии. "Если это открытый каток, то мы считаем его максимальную заполняемость во время сеанса, исходя из пропорции один человек на 8 кв. м, если это крытый каток, то одновременно там могут кататься не более 30 человек. Правда это не касается катков во дворах", - пояснил он.

В начале декабря городской комитет по спорту совместно с комитетом по информатизации и связи впервые представит Интерактивную карту катков и лыжных трасс с полной и актуальной информацией о них, а также об их текущем состоянии, отметил Пиотровский. Карта будет доступна на сайте комитета по спорту.

Ранее сообщалось, что 13 ноября ледовые катки открылись на популярных среди горожан и гостей Петербурга пространствах - острове Новая Голландия и в Севкабель порту.