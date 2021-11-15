Журналисты закрытых на Украине СМИ попросили о помощи генсека НАТО

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Журналисты закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине.

Как сообщил в понедельник телеканал "Первый Независимый" на своем сайте, его сотрудники вместе с коллегами с телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также интернет-изданий "Страна.ua", "Шарий.net" написали письмо на имя Столтенберга и глав МИД Австрии, Грузии, Франции, Молдавии и Испании с просьбой обратить внимание на ситуацию со свободой слова на Украине и повлиять на руководство страны. Как подчеркнул телеканал, обращения были отправлены в день, когда в Брюсселе находится глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, у которого там запланированы встречи с руководством НАТО и представителями МИД стран ЕС и участниками "Восточного партнерства".

В открытом письме журналисты рассказали о преследовании оппозиционных СМИ на Украине, закрытии независимых телеканалов и намерении властей ввести цензуру - в частности, о попытке офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов. В обращении также перечислены факты нападений на журналистов и выразили обеспокоенность в связи с провокациями праворадикальных группировок в адрес журналистов, которые, по их мнению, проводят "неправильные политические взгляды".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", "Ньюс-уан" и "Зик" и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет, что предполагает аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм. В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый - "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. 20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".