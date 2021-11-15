Останки павшего в годы войны красноармейца нашли в Псковской области саперы ВДВ

ТАСС, 15 ноября. Саперы Псковского гвардейского соединения ВДВ при проведении инженерной разведки и разминировании боеприпасов в районе Себежского укрепрайона совместно с поисковиками отряда "Забытый батальон" обнаружили останки красноармейца, павшего в годы Великой Отечественной войны, в Псковской области. Об этом сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"При проведении инженерной разведки укрепленного района с использованием искателя контактных взрывных устройств ППО-2И были обнаружены останки красноармейца с двумя гранатами РГ-33, который погиб здесь, защищая свою Родину с оружием в руках", - говорится в сообщении.

Ранее о боях на Себежском укрепленном районе известно не было. В первые дни войны его защитники сдерживали наступление превосходящих сил противника, рвавшихся в сторону Великих Лук и Опочки. Они попали в окружение и все погибли, из-за чего многие десятилетия оставались неизвестными. Полномасштабные поисковые работы в этих местах начались в 2014 году. В 2019 году были обнаружены останки 10 советских воинов - защитников одного из ДОТов. Поисковые работы продолжаются, ежегодно устанавливая новых советских солдат, отдавших свои жизни за Родину.

Личным составом отдельного инженерно-саперного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения постоянно проводятся мероприятия разминирования районов Псковской области на местах ведения боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, они также участвуют в поисковых работах. "Помимо своей профессиональной деятельности, участвуя в подобных мероприятиях, мы вносим свой весомый вклад в установлении всех погибших советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отечества" - отметил командир группы разминирования гвардии старший лейтенант Владимир Ведяшкин.