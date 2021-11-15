Глава Чувашии подарит железную дорогу мальчику из Чебоксар благодаря акции "Елка желаний"

ТАСС, 15 ноября. Желание четырехлетнего мальчика из Чебоксар Романа Кожевникова получить на Новый год управляемую железную дорогу исполнится благодаря акции "Елка желаний". Такие обязательства взял на себя глава Чувашии Олег Николаев, выбрав в понедельник во время онлайн-включения бумажный шар с этим желанием с елки, установленной в пресс-центре ТАСС.

"Роману, конечно же, мы обязательно доставим управляемую железную дорогу", - сказал Николаев после того, как ему зачитали желание.

Глава Чувашии отметил, что акция "Елка желаний" - это объединяющий проект, который основан на доброте, человечности, сострадании и традициях народов, проживающих в России. "Например, у нас, у чувашей, есть слово "ниме", которое означает, что мы собираемся все вместе, чтобы сделать сложное дело для конкретного человека. То есть дело, сложное для одной семьи. Если соберемся вместе, объединим усилия, то это делается быстро и легко, люди получат исполнение искомого желания", - пояснил он.

По словам Николаева, с помощью акции в прошлом году были исполнены мечты 83 детей из Чувашии. В этом им помогли министры региона, руководители крупных предприятий, главы администраций муниципальных образований.

В 2020 году глава Чувашии Олег Николаев исполнил мечту 12-летнего Вани, который хотел побыть в роли машиниста поезда, и 14-летней Маши - она мечтала покататься на лошадях.

Проект "Елка желаний" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.