Премьер Чехии сообщил, что состояние здоровья Земана значительно улучшилось

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного более одного месяца назад, значительно улучшилось. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Он первым навестил главу государства после его перевода несколькими часами ранее в обычную палату, в которой разрешен прием посетителей.

"Я был рад и удивлен, когда увидел, как хорошо выглядит господин президент и как улучшилось его здоровье, - отметил Бабиш. - Я его не видел с 10 октября, когда он был доставлен в госпиталь".

Во вторник Земана в госпитале посетит президент Словакии Зузана Чапутова, которая с визитом прибудет в Прагу. В среду президент Чехии примет председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу, которому недавно поручил сформировать правительство по итогам прошедших в стране 8 и 9 октября парламентских выборов. Фиала, являющийся единственным кандидатом в премьер-министры, намерен ознакомить главу государства с кандидатурами политиков на министерские посты в создаваемом правительстве.

10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Причина госпитализации публично не называлась. 6 ноября информационное агентство CTK со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени и ему был введен зонд для кормления.