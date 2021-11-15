Россельхознадзор в Петербурге запретил ввоз 20 тонн креветок с неприятным запахом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз в Россию 20 тонн креветок с кислым запахом после проведения в Санкт-Петербурге ветеринарного контроля партии морепродуктов, поступившей из Индии. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"В Большом порту Санкт-Петербурга должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль партии свежемороженых креветок, поступившей морским транспортом из Индии. При проведении физического контроля государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили кислый запах, не характерный для данного вида продукции. Ввоз 20 тонн креветок на территорию Российской Федерации запрещен", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что морепродукция ввозилась в адрес оптовой фирмы, зарегистрированной в Москве.