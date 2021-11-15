Приложение для контроля здоровья детей от пермской студентки получило грант от ФСИ

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработала приложение для контроля здоровья детей и получила грант 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям. Приложение разрабатывалось на основе методик ВОЗ, которые адаптировались под мобильное устройство, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

"Приложение Kids Health поможет родителям отслеживать изменения в развитии ребенка, что позволит не упустить время и в нужный момент обратиться за медицинской помощью, если это необходимо. Сервис автоматически анализирует загруженные данные о ребенке и выдает рекомендации по здоровью", - сообщили в вузе.

Сейчас программа позволяет вносить данные о детях до семи лет, в дальнейшем функционал будет расширен. Также планируется подключить к проекту частные клиники для автоматической загрузки в программу медицинской карты ребенка. Приложение будет доступно для скачивания в начале 2022 года.

Руководительница проекта Анастасия Горнова отметила, что приложение не предназначено для лечения, но предлагает базовые рекомендации. "С его помощью можно узнать, куда обратиться за помощью в регионе, какие меры предпринять. Наша задача была стать помощниками, с которыми можно хранить, анализировать данные и прогнозировать заболевания ребенка", - процитировали слова Горновой в вузе.

ПГНИУ - один из национальных исследовательских университетов России. Первое высшее учебное заведение на Урале, основанное в 1916 году, один из учредителей Ассоциации классических университетов России. На сегодняшний день здесь ведется обучение на 12 факультетах и 80 кафедрах.