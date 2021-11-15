Зеленский заявил, что Украина прошла пик очередной волны заболеваемости СOVID-19

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, медицинская система начинает легче дышать", - сказал он в опубликованном в понедельник видеообращении к украинцам. По словам президента, это стало возможным благодаря работе медиков и гражданам, которые вакцинировались. Зеленский также призвал не снижать темпы вакцинации.

"Более миллиона тех, кто вакцинировался за последнюю неделю и, я уверен, миллионы тех, кто вакцинируется в скором времени, для всех вас у государства есть несколько хороших новостей. На 13% на Украине снизился уровень госпитализаций с СOVID-19. Впервые за последние три месяца число людей, которые выписались из больниц, больше, чем госпитализированных. Также мы видим уменьшение числа случаев заражения коронавирусом за неделю на 6%", - добавил украинский лидер.

На данный момент на Украине 17 областей, а также Киев находятся в красной зоне эпидемической опасности, где выше всего уровень заболеваемости и действуют самые строгие ограничения. Еще по три области находятся в оранжевой и желтой зонах. Ранее стало известно, что с 18 ноября в красную зону перейдет еще одна область страны. В начале месяца министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что страна находится на пике заболеваемости.

По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 10 802, госпитализированы 2 798 человек, 11 219 выздоровели, 442 умерли от осложнений. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 3,2 млн случаев инфицирования, более 2,6 млн человек выздоровели, от вызванных болезнью осложнений умерли 77 147 человек.