Более 600 школьников Коми пройдут обучение по 12 специальностям

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми организовало в профессиональное обучение старшеклассников, 620 будущих выпускников смогут обучиться 12 специальностям в 12 муниципалитетах. Всем им будут предложены в будущем рабочие места, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"На этот учебный год запланировано обучение 620 старшеклассников из 12 муниципалитетов. Они смогут получить одну из 12 специальностей. Дети не просто должны получить удостоверение или диплом, и специальности не взяты "с потолка", а востребованы будущими работодателями в Республике Коми. Мы готовим ребят по тем специальностям, по которым им в будущем будут предложены рабочие места", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в "ВКонтакте".

Обучение уже начали в техникумах и колледжах Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Печоры, Инты, Воркуты, Усинска, Сыктывдинского Сысольского, Усть-Вымского, Иджемского и Удорского районов. Учеба продлится с 15 ноября по май 2022 года с обязательной сдачей экзаменов и выдачей документов. Так, в Воркутинском политехническом техникуме будут готовить поваров и слесарей по ремонту автомобилей, в горно-экономическом колледже Воркуты - секретарей-администраторов. Медицинские курсы по обучению на младших медсестер организованы в Воркуте, Сыктывкаре и Ухте. Для детей обучение бесплатное, из бюджета республики на это выделено 10 млн рублей на зарплату педагогам. Подобное обучение будут организовывать ежегодно, рассказал глава региона.

"Для меня и коллег очень важно, чтобы наши дети, закончив школу, не стояли на распутье, а уже были готовы к будущей специальности, получили ее и были готовы к взрослой жизни. У ребят будет уже понимание, по какому пути они могут пойти", - подытожил глава региона.