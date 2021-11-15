Полиция усилила патрулирование улиц Гаваны в день запланированных протестов

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция усилила патрулирование улиц Гаваны в понедельник на фоне призывов противников властей республики выйти на массовые протесты. Обстановка в центре города по состоянию на 13:30 по местному времени (21:30 мск) спокойная, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На главной столичной набережной Малекон дежурят наряды правоохранителей, некоторые улицы перекрыты. Сотрудники магазинов и ресторанов в Старой Гаване отмечают, что до настоящего момента выступлений или беспорядков в этом районе не было.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

Власти республики также заявили, что желающие дестабилизировать обстановку на острове из США активно используют для этих целей социальные сети, а модераторы Facebook и Twitter манипулируют алгоритмами платформ, потворствуя подобным враждебным инициативам.