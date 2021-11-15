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Аэропорт Самарканда будет закрыт до середины декабря

Компания "Аэропорты Узбекистана" сообщила, что это связано с проведением расширения и модернизации в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в этом городе в 2022 году

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Самарканда будет закрыт до середины декабря в связи с проведением расширения и модернизации в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в этом городе в будущем году. Об этом сообщила в понедельник компания "Аэропорты Узбекистана".

"В международном аэропорту Самарканд продолжаются работы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса и нового аэронавигационного оборудования. В связи с этим закрытие аэропорта продлевается до 15 декабря текущего года", - указывает оператор аэропортов Узбекистана в своем Telegram-канале.

Все авиарейсы по-прежнему будут перенаправляться в другие международные аэропорты республики - Навои, Бухара, Карши, откуда для пассажиров организуют наземный трансфер до Самарканда, сообщает компания.

Аэропорт Самарканда закрылся 20 октября, ранее планировалось, что он возобновит работу 20 ноября.

Встреча глав государств ШОС пройдет в Самарканде в сентябре 2022 года.

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Узбекистан
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