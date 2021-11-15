Связь и интернет в Гаване в день запланированных протестов работают без перебоев

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Телефонная связь и мобильный интернет в Гаване в понедельник функционируют без перебоев на фоне призывов противников властей выходить на протестные акции. Ситуация в центре города спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, передает с места событий корреспондент ТАСС.

По состоянию на 15:00 по местному времени (23:00 мск) ряд улиц перекрыт, в разных частях Старой Гаваны проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 502-летия со дня основания Гаваны.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

Власти республики также заявили, что желающие дестабилизировать обстановку на острове из США активно используют для этих целей социальные сети, а модераторы Facebook и Twitter манипулируют алгоритмами платформ, потворствуя подобным враждебным инициативам.