Кипр снова изменил эпидемический статус семи стран

НИКОСИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр уже вторую неделю подряд меняет эпидемический статус семи государств и оставляет Россию в красной зоне стран. Невакцинированным пассажирам из таких стран для пересечения кипрской границы надлежит проходить два теста на коронавирус. Об этом говорится в новом недельном реестре деления стран на эпидемические категории, опубликованном кипрским Минздравом в понедельник и вступающем в силу с ближайшего четверга.

В этом списке понижен статусы Мальты, которая перешла из наивысшей, зеленой категории, откуда диагностических анализов не требуется, в оранжевую, из которой не привитым противовирусными препаратами пассажирам необходимо приезжать на остров с одним тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса. Также на одну ступень вниз опустилась Андорра, сменив упомянутую оранжевую зону на красную, откуда необходимы два теста: вдобавок к анализу, сданному в течение 72 часов перед вылетом, добавляется еще один, который придется проходить уже в аэропорту страны прилета. Обратный путь - из красной в оранжевую категорию - проделал Израиль.

Кроме того, еще четыре страны были включены в число тех категорий, откуда можно приезжать на Кипр без крайней необходимости, то есть на отдых. Так, Перу власти острова перевели в красную зону, а Аргентину, Колумбию и Намибию - сразу в оранжевую.

Новый недельный реестр классификации стран будет действовать в период с 18 по 24 ноября. После указанных изменений красную категорию составляют 38 стран, оранжевую - 22 государства и зеленую - только 4 страны, причем все они - ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн - представляют регион Персидского залива.

Остальные государства включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Все изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.