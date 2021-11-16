Сухогруз "Владимир Мясников" доставил продукты в удаленный арктический район Чукотки

ТАСС, 16 ноября. Сухогруз "Владимир Мясников" доставил контейнеры с продовольствием в удаленные населенные пункты Провиденского муниципального района Чукотки, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Разгрузка продуктов началась в селе Янракыннот, позже сухогруз будет разгружаться в Нунлигране, Сирениках и Энмелене, если позволят погодные условия. На борту - овощи и фрукты. Эта выгрузка позволит пополнить запас продовольствия в удаленных населенных пунктах на зиму", - уточнили в правительстве Чукотского АО.

Еще около 270 тонн продовольствия в настоящий момент находится в пути на Эгвекинот для дальнейшей отправки в Певек. Ледовая обстановка не позволяет судам заходить в порт самого северного города России, поэтому продукты туда будут доставлены по зимнику.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.