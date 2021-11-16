{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели начали водолазное обследование контейнеровоза, севшего на мель у берегов Находки

Погодные условия позволяют возобновить перегрузку топлива с контейнеровоза

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Спасатели возобновили водолазное обследование контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки. Директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский сообщил ТАСС, что погодные условия позволяют провести обследование правого борта судна и возобновить перегрузку топлива с контейнеровоза.

"Начинаются водолазные работы, сейчас водолазы переодеваются. Погодные условия сегодня позволяют провести обследование [правого борта судна] и продолжить топливную разгрузку", - сказал Агаревский.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.

Теги
РоссияПриморский край
Строительство дорог на Чукотке будет вестись с учетом найденных древних стоянок
В 2021 году ученые обнаружили шесть объектов культурного наследия
Читать полностью