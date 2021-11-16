Спасатели начали водолазное обследование контейнеровоза, севшего на мель у берегов Находки

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Спасатели возобновили водолазное обследование контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки. Директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский сообщил ТАСС, что погодные условия позволяют провести обследование правого борта судна и возобновить перегрузку топлива с контейнеровоза.

"Начинаются водолазные работы, сейчас водолазы переодеваются. Погодные условия сегодня позволяют провести обследование [правого борта судна] и продолжить топливную разгрузку", - сказал Агаревский.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.