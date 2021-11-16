В селе Якутии из-за низких температур школьников отправили на дистанционку

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ученики первых-восьмых классов в Тюляхском наслеге отправлены на дистанционку из-за температуры минус 40 градусов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в управлении образования Усть-Алданского района.

"Актированный день в Тюляхской СОШ в Тюляхском наслеге", - сказали в управлении, уточнив, что ученики первых-восьмых классов учатся дистанционно. Температура составила там минус 48 градусов Цельсия. В управлении добавили, что это первый актированный день.

Утром во вторник в Якутске температура составляет минус 28 градусов. По данным Якутского гидрометцентра, в среду и четверг на западе, юге, северо-востоке ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит 29-34 градуса ниже нуля, днем - 22-27 градусов ниже нуля, в северной части ночью температура может опуститься до минус 42 градусов.