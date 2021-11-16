Обязательную вакцинацию для пенсионеров планируют ввести в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Документы о включении пенсионеров в перечень категорий граждан, для которых введена обязательная вакцинация, готовят в Приморье. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Из-за сложной эпидобстановки, связанной с заболеваемостью COVID-19, в Приморье могут расширить перечень лиц, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса. О готовящихся нормативных документах, касающихся граждан 60 плюс, заявила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская", - говорится в сообщении.

Глава территориального управления Роспотребнадзора отметила, что граждане старше 60 лет наиболее подвержены заражению коронавирусом. "В сравнении с предыдущей неделей мы вновь отмечаем рост заболевших среди взрослых. Наиболее значительная динамика отмечена в группах 50-64 года - на 15,9%, и у категории 65 плюс, которая вызывает наибольшее опасения с точки зрения протекания болезни, - рост на 31,3%", - отметила она.

Чтобы нарастить темпы вакцинации этой категории населения и сформировать коллективный иммунитет, по словам Детковской, разрабатывается нормативный документ о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям, регламентирующий иммунизацию жителей Приморья старше 60 лет.

В регионе обязательная вакцинация введена для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, торговле, общественного питания и других.

С начала пандемии в Приморье выявлено 81 916 случаев заражения коронавирусом, 410 - за последние сутки. Выздоровели 71 608 человек. Привито 671 688 граждан.