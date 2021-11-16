Максимальное число жителей вакцинировались за сутки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество граждан вакцинировалось за сутки в Приморье - 17 298 человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"За 15 ноября первую прививку сделали 17 298 человек (всего 671 688 человек). Завершил иммунизацию 429 621 житель региона", - говорится в сообщении. В пресс-службе краевого Минздрава отметили, что такого количества привитых за сутки ранее не фиксировалось.

За последние сутки в регионе выявлено еще 410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 2,2 тыс. человек проходят лечение в стационарах, около 500 пациентов - в тяжелом состоянии. Развернутого коечного фонда на 2 523 места достаточно, в резерве - более 300 коек.

В регионе обязательная вакцинация введена для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, торговле, общественного питания и других.

С начала пандемии в Приморье выявлено 81 916 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 71 608 человек.