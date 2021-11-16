В Тюменской области темпы роста заболеваемости ковидом снизились в четыре раза

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области в четыре раза за последнюю неделю наблюдений. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

"Темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области в четыре раза. <...> На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил 3%, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября, - 0,7%. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Как уточнила начальник регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, по итогам 45-й недели на 37% понизилась заболеваемость ковидом среди детей в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.

За минувшие сутки зарегистрировано 347 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 75 963 случая, выздоровели 59 988 человек, полный курс вакцинации прошли 685 576. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 56,1%.