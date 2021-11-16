В курганских учреждениях для пожилых и инвалидов после скандала в детдоме пройдут проверки

ТАСС, 16 ноября. Проверки пройдут во всех стационарных учреждениях Курганской области, где проживают пожилые люди и инвалиды. Решение приняли после инцидента в детдоме. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства области.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетнему ребенку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание", "Халатность").

"Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки во всех стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров.

Проверки начнутся с 16 ноября. "Они будут касаться выполнения руководством и персоналом обязанностей по обеспечению надлежащих комфортных и безопасных условий для проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых, соблюдения их прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо сотрудников главного управления социальной защиты населения, уполномоченных по правам ребенка и по правам человека в Курганской области к проверкам будут привлечены контрольно-надзорные ведомства. Шумков направил предложение по участию в проверках в областную прокуратуру.

Ранее в пресс-службе УМВД региона сообщили также, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над ребенком, составлены протоколы о побоях. Один из молодых людей был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Как сообщали в правительстве Курганской области, в ходе проверки в учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома, с воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении будут вынесены дисциплинарные взыскания.