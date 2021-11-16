Опрос: россияне считают отношения Финляндии и РФ хорошими

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне считают отношения Финляндии и РФ хорошими, а при упоминании Финляндии чаще всего вспоминают о природе, высоком уровне жизни и сауне. Это показал опубликованный во вторник опрос более 1,6 тыс. человек, который был проведен по заказу МИД Финляндии. Погрешность составляет 3,4%.

"Большинство россиян - 68% - относятся к Финляндии положительно или крайне положительно. Позитивное отношение оставалось в течение последних пяти лет практически неизменным, несмотря на напряженные отношения России и западных стран или ограничения на туризм, введенные из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

С последнего опроса, проведенного в 2019 году, число настроенных положительно снизилось лишь на 3 процентных пункта (п. п.), а число настроенных негативно выросло на 1 п. п. - до 5%. Отношения двух стран 65% респондентов также назвали хорошими, в качестве характеристики большинство выбирало из предложенных вариантов "нормальные и спокойные".

"Свыше половины респондентов назвали Финляндию нейтральной или не входящей в военные союзы страной. <…> Примерно треть опрошенных считает, что главным фактором ослабления отношений Финляндии и России было бы присоединение Финляндии к НАТО. 22% полагали, что больше всего отношения ослабляют новые санкции ЕС в отношении РФ", - говорится в сообщении МИД.

Первое, о чем вспоминают россияне при упоминании Финляндии, следует из результатов исследования, - это природа, высокий уровень жизни, путешествия, сауна, рыбалка и хоккей. При этом примерно каждый пятый не смог назвать ни одной ассоциации. Россияне сообщили, что все реже видят в прессе РФ новости о Финляндии, связанные со спорами вокруг детей. "69% сказали, что никогда не видели таких новостей, пять лет назад этот показатель составил 55%", - уточнили в МИД.

18% опрошенных ответили положительно на вопрос о том, хотели бы они переехать в Финляндию. Это число выросло на 6 п. п. за последние пять лет. Подавляющее большинство - свыше 80% - сообщило также, что войны между Финляндией и СССР никак не влияют на их отношение к современной Финляндии.