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"ВКонтакте" провела финал IT-марафона "Вездекод"

Команда, занявшая первое место, получила 500 тыс. рублей

"ВКонтакте" провела финал IT-марафона "Вездекод" с 4 по 7 ноября онлайн. Как сообщила пресс-служба соцсети, победители получили 500 тыс. рублей, серебряные призеры - 300 тыс., а бронзовые - 200 тыс.

Первое место заняли двукратные чемпионы марафона, команда Mountain Heads: Юлия Рабчанова, Евгений Вязников, Виктор Егоров, Владимир Рабчанов, сообщили в пресс-службе соцсети. На втором - команда "Барбарики": Александр Саранцев, Юрий Ерилов, Игорь Ланцов, Алексей Лепёха. Замыкает тройку команда IT Band: Егор Горошкин, Алина Галеева, Полегенько Антон, Илья Гаевский.

Всего в финале марафона участвовали 34 команды. Задания для него подготовили разные команды экосистемы VK: "ВКонтакте", Pixonic (студия MY.GAMES), Tarantool, Почта Mail.ru. Платформа VK Cloud Solutions предоставила свою облачную инфраструктуру для разработки проектов.

Отборочные этапы проходили во Владивостоке, Туле, Екатеринбурге и Калининграде. В них приняли участие более 330 команд. Команды - победители отборочного этапа в каждом из городов получили по 100 тыс. рублей. Для участников марафона команда "ВКонтакте" подготовила задачи по дизайну интерфейсов, нативной мобильной разработке и VK Mini Apps, а локальные организаторы - по разработке игр, 3D-моделированию, поиску уязвимостей и другим темам. 

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