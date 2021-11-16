Рошаль заявил, что среди медиков мало антипрививочников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Большинство медицинских работников в России понимают пользу и важность вакцинации против новой коронавирусной инфекции, антипрививочников среди них мало. Об этом во вторник сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Я не знаю, что их [антипрививочников] больше количество, но то, что кричат громко, это да, и, к сожалению, человек так устроен, что негатив воспринимается лучше. Но большинство врачей, колоссальное большинство, - серьезные люди, которые понимают пользу вакцинации", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Рошаль также рассказал, что сам вакцинировался три раза: "Я привился один раз, я привился второй раз, я привился третий раз, пока не получил какое-то количество антител, которое меня защищает. И вокруг меня [все привиты]".

"У нас чуть столбовое такое объяснение необходимости прививки. Мы видим, что этот разговор почему-то не работает <...>. Тем более если действительно посмотреть по статистике, осложнение может быть, но их в целом минимальное количество, <...> какая-то реакция может быть, но среди сегодняшних больных, которые [находятся] в стационарах, число тех, кто не привит, больше", - добавил врач.