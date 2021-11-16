Отец ребенка, мать которого обратилась к детскому омбудсмену, заявил, что не похищал его

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Георгий Шаманаев опроверг сведения, что похищал сына, с которыми мать ребенка обратилась к вице-президенту российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову, а тот передал детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

"Действительно, в 2018 году суд при нашем разводе определил, что сын должен проживать с матерью. Но только не на территории Москвы, а на территории Рубцовска. Это решение было исполнено, однако в определенный момент я узнал, что моя бывшая супруга не занимается воспитанием моего сына, она не научила его читать и не подготовила иным образом к школе. Тогда я забрал его и нанял ему репетиторов для подготовки к школе. Ни о каком похищении речи не было", - рассказал ТАСС Шаманаев.

Гражданка РФ Шаманаева В. В. обратилась к Мельникову с сообщением о том, что ее сына 2014 года рождения похитил, не смотря на решение суда, и не возвращает ее бывший супруг Георгий Шаманаев, проживающий в Рубцовске Алтайского края. Правозащитник передал заявление матери детскому омбудсмену.

Ранее сообщалось, что Шаманаева обратилась в полицию и прокуратуру Рубцовска с заявлениями о неисполнении решения суда, однако ребенка ей так и не вернули.