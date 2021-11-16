В Хабаровском крае от COVID-19 привились более 80% населения северных районов

"Самые высокие уровни вакцинации достигнуты в северных районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском. Там привито от 80 до 100% взрослого населения", - сказала Лосева, добавив, что также около 80% привито в поселениях, попавших в зону паводка.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе ввели обязательную вакцинацию для жителей северных территорий, территорий, попавших в зону паводка, а также работников в сфере торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта общего пользования. Также речь шла о госслужащих, сотрудниках сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, музеев, библиотек, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, салонов красоты и ряда других категорий. Привиться необходимо 80% в каждой категории, согласно изменениям, внесенным в постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан.

В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю уточнили, что сотрудники на постоянной основе проводят проверки выполнения постановления. В некоторых заведениях, на некоторых предприятиях привито нужное количество человек. В целом количества вакцинированных пока недостаточно. В районах помимо северных привито примерно от 36 до 66%, по информации Минздрава региона. На сегодня в Хабаровском крае вакцину получили свыше 428,4 тыс. человек.

Ограничения в регионе

В регионе введены ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. квадратных метров необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыты детские развлекательные центры.

Совместно с федеральными ведомствами в крае прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала. При этом введенные в начале ноября QR-коды на междугороднем железнодорожном транспорте отменили.

Из-за ужесточения ограничительных мер количество желающих получить вакцину увеличилось. Пункты вакцинации, например, в Хабаровске, переполнены. В ожидании препарата можно провести в очереди несколько часов. Региональное правительство сообщило, что мобильные прививочные пункты сейчас перестраивают свою работу - решено добавить дополнительные часы работы, а также увеличить количество сотрудников, проводящих осмотр перед вакцинацией, для того, чтобы разграничить потоки посетителей. Прорабатывается вариант и с запуском первого круглосуточного прививочного пункта. В Хабаровском крае сейчас работает 15 мобильных пунктов, вакцинацию также ведет 201 выездная бригада.