В Хакасии продлили до конца года выплаты пожилым вакцинированным

ТАСС, 16 ноября. Власти Хакасии продлили срок единовременной выплаты для граждан старше 60 лет, поставивших вакцину от COVID-19. Выплаты продлены до 31 декабря, сообщил у себя на странице во "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов по итогам заседания правительства республики.

"Срок выплат единовременной материальной поддержки для граждан старше 60 лет, сделавших прививку от COVID-19, продлен до 31 декабря 2021 года", - сказал Коновалов.

На заседании правительства республики министр труда региона Владимир Чебодаев напомнил, что выплаты в размере 500 рублей предполагались в период с 11 октября по 1 ноября. "Для этого из республиканского бюджета выделено 10 млн рублей. На сегодняшний день выплаты перечислены 5 609 граждан, затраты составили 2,804 млн рублей. Реализация данного стимулирования показала эффективность выплат", - отметил министр, добавив, что дополнительных затрат бюджета не потребуется, так как выделенных ранее сумм достаточно.

Всего по данным регионального Минздрава, общее количество вакцинированных составляет более 218 тыс. человек, завершили вакцинацию 164 тыс. Среди пожилых граждан доля привитых составляет 54,2%. Всего с начала пандемии, по информации федерального оперштаба, зафиксировано 47 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 37,5 тыс. пациентов, умерли 1,5 тыс. человек. В настоящий момент в республике развернуто около 1,6 тыс. коек для лечения больных с COVID-19, доля свободного коечного фонда - 16%.