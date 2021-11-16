В Кабуле приостановили выдачу паспортов из-за технических проблем

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Работа паспортного стола в Кабуле приостановлена на несколько дней из-за технических проблем. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным канала, выдача паспортов начнется после решения технических проблем. При этом, с какими сложностями столкнулись в возглавляемом талибами МВД, не уточняется.

Отмечается, что семь региональных паспортных столов продолжат функционировать в штатном режиме.

Между тем назначенный "Талибаном" пресс-секретарь МВД Саид Хости информировал на своей странице в Twitter, что "департамент собственной безопасности ведомства арестовал 60 человек, в том числе сотрудников Генерального управления по вопросам выдачи паспортов, за изготовление фальшивых паспортов" и подделку других документов "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства).