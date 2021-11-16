Отели и санатории Крыма забронированы на Новый год в среднем на 60%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Уровень бронирований туристами отелей и санаториев Крыма на период новогодних праздников достиг в среднем 60%, сообщил журналистам во вторник министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В октябре он допустил, что в Крыму к Новому году возобновятся массовые мероприятия, проведение которых пока ограничено из-за роста заболеваемости.

"Сейчас загрузка колеблется в районе 50% - это нормально, выше даже, чем уровень предыдущих лет. Если говорить о последующем зимнем периоде, бронирование достигает 60%. Это с новогодними праздниками. По отдельным средствам размещения - более, 70-80%. В некоторых случаях еще больше", - сказал Волченко.

По его словам, введение QR-кодов в сфере туризма Крыма не привело к массовому оттоку отдыхающих. "Мы говорили, и это объективный факт, что в Крыму не хватает номерного фонда в премиальном сегменте. Он выбирается практически на 100%, в межсезонье также и, естественно, в новогодние праздники он будет задействован в первую очередь", - отметил Волченко.

Туристический сезон в 2020 году начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн в год.