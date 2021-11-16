Исторический комплекс по модели поселения IX века планируют создать в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Исторический парк по модели поселения IX века площадью более 5 тыс. кв. м может появиться в центре Великого Новгорода. Также в рамках развития туристической сферы региона будут построены два отеля в городе Старая Русса и деревне Глебово, сообщает во вторник пресс-служба правительства Новгородской области.

"Концепция проекта создавалась с участием историков, археологов, а территория парка площадью более 5 тыс. кв. м определена в центре города, в районе Троицкого раскопа, на берегу реки и предполагает строительство объектов, которые расскажут о культуре предков, покажут, как был устроен их быт", - говорится в сообщении. Проект находится в стадии обсуждения, согласований и консультаций со специалистами по условиям строительства.

По данным администрации, особое значение для экономики региона имеет развитие индустрии гостеприимства. Так, в городе Старая Русса, который в этом году посетили 21 тыс. человек, будет построен четырехзвездочный гостиничный корпус "Амакс". По проекту, в корпусе будут размещены более 300 комфортных номеров для проживания, что позволит привлечь до 40 тыс. гостей в год. Реализовать проект планируется в течение трех лет.

Второй объект - пятизвездочный спа-отель - будет построен в деревне Глебово. Планируется, что уже весной будет завершена отделка помещений в главном здании, должен быть готов ресторан, бар, ферма, манеж, проведены ландшафтные работы. На втором этапе реализации будет построен спа-комплекс, а в следующие четыре года - еще 20 коттеджей. Объем инвестиций в проект составит 600 млн рублей.