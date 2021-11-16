Более 28 тыс. россиян с 1 июля оформили временную регистрацию через портал госуслуг

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 28 тыс. граждан России с 1 июля 2021 года оформили регистрацию по месту пребывания онлайн через портал госуслуг. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

"Разработанный МВД России совместно с Минцифры России сервис доступен на портале "Госуслуги" и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн. С 1 июля 2021 года посредством данного цифрового сервиса зарегистрировано в онлайн-режиме по месту пребывания более 28 тыс. граждан России", - сказали в пресс-центре, отметив, что госуслуга стала простой, удобной и не требует очного присутствия.

Всего, по оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 млн человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тыс. часов в год.

Как отметили в МВД, в настоящее время заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет не более 5 минут. Заявителям для этого необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуг. Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

"Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве - не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на портале "Госуслуги". При необходимости его можно распечатать", - пояснили в ведомстве.