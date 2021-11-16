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В Казани объявили о срочном наборе сотрудников для проверки QR-кодов в метро

Соискателям предлагают график 2/2 и 20 тыс. рублей заработной платы

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. МУП "Метроэлектротранс" объявил о срочном наборе контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в Казани. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия во вторник.

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"МУП "Метроэлектротранс" срочно набирает контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в дирекцию по сборам доходов и движения", - говорится в сообщении.

Соискателям предлагается график 2/2 с 06:00 до 18:00 или с 12:00 до 00:00. Заработная плата - 20 тыс. рублей на руки. Наличие QR-кода обязательно.

В Татарстане с 22 ноября в общественном транспорте начнет действовать система пропуска по QR-кодам. Лица старше 18 лет смогут воспользоваться транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Также будут заблокированы транспортные карты жителей региона старше 60 лет, у которых нет QR-кода.

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