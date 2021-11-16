На Ставрополье восстановили инфекционное отделение, которое не эксплуатировалось 13 лет

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Инфекционное отделение в Буденновске введено в эксплуатацию после реконструкции. Здание, на ремонт которого направили 120 млн рублей, не эксплуатировалось 13 лет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"Здание корпуса инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в городе Буденновске было полностью реконструировано. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Здание, которое не эксплуатировалось с 2008 года, восстановили за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Работы по реконструкции обошлись почти в 120 млн рублей.

"Теперь лечение пациентов здесь будет проходить в комфортабельных условиях с использованием современного оборудования", - рассказал и. о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в двухэтажном здании предусмотрено 34 койки. Организованы отдельные боксы и полубоксы со всеми удобствами, отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет, а также ряд других помещений, необходимых для полноценной работы медучреждения. Территорию вокруг инфекционного отделения благоустроили, установив скамейки, урны, освещение. Организовали дорожки и тротуары, выполнили озеленение.