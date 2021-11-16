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Пандемия COVID-19

В торговых центрах Курской области открыли магазины, салоны красоты и парикмахерские

В них смогут обслуживать посетителей при наличии QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде

КУРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Непродовольственные магазины, салоны красоты, парикмахерские возобновили работу в торговых центрах Курской области, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

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Торговые центры в Курской области приостановили работу в период нерабочих дней с 25 октября. На территории ТЦ работали аптеки, продуктовые и зоомагазины, отделы с детским питанием, оптикой, пункты вакцинации.

"В Курской области возобновляют работу торговые центры и комплексы. С сегодняшнего дня в них будут открыты все непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, салоны красоты, парикмахерские", - говорится в сообщении.

Открывшиеся предприятия и магазины смогут обслуживать посетителей при наличии QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде. При этом власти региона сохранили запрет на посещение ТЦ детьми до 18 лет.

С начала пандемии в Курской области выявлен 71 821 случай заражения коронавирусом, 1 714 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Теги
РоссияКурская областьПандемия COVID-19
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