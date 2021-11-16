Кировская область направит до 2024 года 2,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

КИРОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до конца 2023 года расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели направят 2,8 млрд рублей, сообщила во вторник министр финансов региона Лариса Маковеева в ходе заседания комитета по социальным вопросам законодательного собрания региона.

"Предусмотрены средства, которые связаны с переселением из аварийного жилья: на 2022 год - 1,6 млрд рублей, на 2023 год - 1,2 млрд рублей. За счет этих средств до конца 2023 года должны быть расселены все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года", - сказала Маковеева.

По словам губернатора региона Игоря Васильева, программа расселения была рассчитана на 2019 - 2025 годы, но область готова досрочно завершить программу и переселить людей до конца 2023 года. Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года, в Кировской области планируют обеспечить новыми квартирами 7 191 человека, проживающего в 351 доме площадью 119,59 тыс. кв. м. Общая стоимость программных мероприятий с участием средств Фонда ЖКХ - 4,45 млрд рублей.

Сразу после завершения программы регион приступит к реализации новой и расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. По словам главы региона, на сегодняшний день в Кировской области 278 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, их площадь составляет 110,76 тыс. кв. м, здесь проживает 6 030 человек.