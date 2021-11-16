Росгвардия Москвы выявила более 2 тыс. нарушений правил оборота оружия во время проверки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. нарушений правил оборота оружия выявлено в Москве во время профилактического мероприятия "Гражданское оружие". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, всего с начала года выявлено 19 тыс. нарушений.

"В рамках комплексного профилактического мероприятия "Гражданское оружие" сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве проверили зарегистрированных в столице владельцев оружия. Инспекторы Росгвардии проверили условия хранения оружия у более 13,5 тыс. владельцев, в том числе провели свыше 500 проверок в возрастной категории от 18 до 21 года, в ходе которых выявлено около 10 фактов грубых нарушений законодательства - разрешительные документы на оружие у них были аннулированы. Всего же было выявлено свыше 2 тыс. нарушений правил оборота оружия и более 2 тыс. единиц оружия было изъято из оборота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все нарушители привлечены к административной ответственности.

"Также рейды были совмещены с проведением профилактических бесед, в ходе которых росгвардейцы напоминали правила безопасного обращения с боеприпасами и о необходимости своевременного продления разрешения и перерегистрации оружия. Всего с начала года в столице сотрудниками Росгвардии проведено более 73 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия, по результатам которых было выявлено свыше 19 тыс. нарушений, а около 11,5 тыс. единиц оружия и 10 тыс. патронов было изъято", - заключил собеседник агентства.