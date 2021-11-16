Эксперты указали на неэффективность стратегии борьбы с COVID-19 в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Результаты исследования, проведенного швейцарскими экономистами Стефаном Герлахом и Йоакином Тулом, говорят о том, что на Западе шведская стратегия прохождения через пандемию COVID-19 оказалась одной из самых неэффективных. Об этом во вторник говорится на дискуссионной странице газеты Dagens Nyheter .

Авторы работы составили сравнительную таблицу, в которую включили все страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), где особо выделена десятка стран, наилучшим образом справившихся с пандемией (где фактическая смертность близка или меньше ожидаемой), и десятка "двоечников".

Рейтинг возглавили Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Австралия, Исландия, Норвегия, Италия, Финляндия и Испания. В хвосте оказались Швеция, Бельгия, Чили, Колумбия и Великобритания.

"Частично различия между странами определяет то, что не все факторы, влияющие на смертность, оказались включенными в анализ, поскольку нет данных. Одним из таких факторов является определенная часть мигрантов. Тем не менее мы можем констатировать, что как страны из верхней части рейтинга (например, Испания и Италия), так и занимающие нижние строчки (например, Швеция и Великобритания) имеют у себя большие группы мигрантов", - отмечают в статье один из авторов исследования, Стефан Герлах, и его коллега, шведский экономист Понтус Браунерйельм.

Распространение в соседние страны

Как сообщает во вторник газета "Упсала Нюа Тиднинг", избранная Швецией стратегия прохождения через пандемию COVID-19 также способствовала распространению инфекции в соседние страны. "В первый год все еще продолжающейся пандемии Швеция фактически являлась нетто-экспортером вируса SARS-Cov-2 в соседние скандинавские страны", - рассказал в интервью изданию ученый из Упсальского университета Йон Петтерссон.

Вывод сделан на основе совместного исследования Упсальского университета, Норвежского института здравоохранения и австралийского Университета Сиднея, в ходе которого были изучены анализы 71 тыс. пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Eurosurveillance.

"Поскольку SARS-Cov-2 продолжает мутировать, мы знаем время, когда брались анализы, и детальные данные о геноме вируса позволили воссоздать откалибрированное по времени генетическое генеалогическое древо, показывающее распространение вируса в Скандинавии в первый год пандемии", - говорит далее Петтерссон.

Согласно полученным данным, в Швеции у этого древа самое большое количество ветвей, как в абсолютном количестве, так и по отношению к численности населения. По мнению экспертов, это объясняется тем, что стратегия шведских властей носила менее рестриктивный характер по сравнению с соседними странами.

В нескольких сотнях случаев возникшие в Швеции цепочки инфекции распространились в другие страны. Больше всего их оказалось в Финляндии, власти которой уже тогда ввели строгие ограничения. Переносчиками скорее всего стали возвращавшиеся из Швеции финские граждане, на которых запрет на въезд в Финляндию не распространялся. По словам Петтерссона, аналогичного "экспорта" в обратном направлении не наблюдалось.

Стратегия

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом была основана на "добровольной и личной ответственности". Правительство страны после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов школ и вузов на дистанционную основу, но детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работали. Карантин в стране или отдельных регионах не вводился, магазины и предприятия общепита оставались открытыми.

Некоторые эксперты, сравнив показатели смертности из-за коронавируса в Швеции и других странах Северной Европы, призывали власти к более жестким мерам, чтобы остановить распространение вируса. Однако, по мнению властей, принимаемые меры не столь резко отличались от ограничений, введенных в других странах: несмотря на то, что полностью страна не закрылась, многие оставались дома, а часть предприятий не работала.