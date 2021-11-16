ГП в 2021 году подала иски об изъятии неправомерного имущества чиновников на 35 млрд руб.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России только в этом году подала иски об изъятии имущества чиновников, не подтвержденного доходами, на 35 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

По его словам, в ходе возмещения ущерба, причиненного коррупцией, "всего по итогам девяти месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3 тыс. исков о взыскании 52 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей - по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы".

Ранее сообщалось, что в 2019 году прокуроры направили в суды иски об изъятии не подтвержденного доходами имущества госслужащих на 25 млрд рублей, в 2020 году - на 74 млрд рублей.