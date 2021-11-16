Коллеги почтили память легендарного пожарного Виктора Климкина

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 16 ноября. /ТАСС/. Траурная церемония в память об умершем два года назад легендарном пожарном и наставнике Викторе Климкине прошла во вторник на Митинском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

Во вторую годовщину смерти Климкина почтить его память пришли родственники и коллеги. Многие из последних долгие годы плечом к плечу тушили с ним пожары, а для некоторых он был наставником.

"Вся моя служба в московском гарнизоне (пожарной охраны) прошла под руководством Виктора Ивановича. Впервые я увидел его на пожаре. Потом ближе познакомились, когда я пришел работать в управление оперативного реагирования. Не забуду, как он меня учил пожары тушить, как правильно организовать работу боевых участков, подачу воды, какие решения правильно принимать, какие неправильно, как идти до конца, когда понимаешь что прав и знаешь, что ответственность будет на тебе. Он даже больше был старшим товарищем, чем начальником", - выступил на траурном митинге замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Как рассказали коллеги Виктора Климкина, он всего себя отдавал тяжелой профессии пожарного, даже когда стал руководить. Для них он был настоящим офицером, олицетворением мужественности и профессионализма. "Увидев по телевизору репортаж о пожаре, он уже был в готовности. Его всегда отличала вот эта вот готовность, ответственность, порядочность. Он столько не отдавал семье, сколько работе. Мы его помним, мы его любим и очень тяжело говорить в прошедшем времени", - говорили о Климкине его сослуживцы.

Виктор Климкин умер 16 ноября 2019 года от остановки сердца, ему был всего 61 год. 40 лет он отдал пожарной охране, начав службу с должности начальника караула. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983 году. В 1996 году был назначен заместителем командира - начальника штаба управления Государственной противопожарной службы ГУВД Москвы. В 2007 году Климкину было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы". С 2011 по 2014 год он возглавлял ВНИИ противопожарной обороны МЧС, затем до 2016 года был директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. В последние годы он был заместителем председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.

С именем Климкина связано тушение практически всех сложных пожаров, произошедших в Москве с 1990-х и до 2011-2012 годов. В их числе пожары на Останкинской телебашне, в телецентре "Останкино", в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке и сотни других не менее сложных пожаров.