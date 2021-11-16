В Петербурге появится центр консервативного лечения сколиоза у детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза откроется в Петербурге в конце ноября на базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, консультации смогут получать не только россияне, но и жители других стран. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник рассказала руководитель амбулаторного центра консервативного лечения сколиоза Дина Рыбка.

"Официальное открытие центра планируется 24 ноября. <...> В день восемь пациентов будут проходить комплексную консультацию, далее, если это найдет отклик и будет актуально, то мы будем расширяться и добавлять дни приема", - сказала она.

Дина Рыбка также добавила, что при обращении в центр пациент сможет получить консультацию ортопеда, вертебролога, рентгенологическое обследование позвоночника и многое другое. После постановки диагноза и выдачи рекомендаций пациент переходит на консультацию к реабилитологу, который составляет индивидуальный план лечения. В дальнейшем инструктор ЛФК подберет индивидуальные упражнения. При необходимости ортезист сможет подобрать корсет и рассказать об особенностях его ношения. В центре будут наблюдать за каждым пациентом в динамике и вести на всех этапах лечения.