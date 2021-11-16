Число потребителей табака в мире сократилось на 20 млн человек

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Число людей, употребляющих табак, сократилось с 1,32 млрд в 2015 году до 1,3 млрд, но государствам необходимо инвестировать больше средств в оказание помощи тем, кто хочет отказаться от вредной привычки. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Сейчас в мире насчитывается 1,3 млрд потребителей табака в сравнении с 1,32 млрд в 2015 году. Это число, как ожидается, уменьшится до 1,27 млрд в 2025 году", - отметили в ВОЗ, подчеркнув, что благодаря "эффективной и всеобъемлющей политике" по выполнению Рамочной конвенции по борьбе против табака в мире "были спасены миллионы жизней".

В организации констатировали, что 60 стран "находятся на пути к достижению поставленной добровольно цели о 30-процентном снижении потребления табака с 2010 по 2025 год". Два года назад таких стран было 32. Наибольший прогресс с 2010 по 2020 год достигнут в странах Америки, где число потребителей табака снизилось с 21% до 16% населения.

ВОЗ призвала страны "инвестировать в оказание помощи еще большему числу людей в отказе от табака". По оценкам экспертов, если ежегодно направлять на эти цели в среднем $1,68 в пересчете на душу населения, в частности на разъяснительную кампанию, то к 2030 году от табака могут отказаться 152 млн человек.

"Воодушевляет то, что с каждым годом все меньше людей потребляют табак и все больше становится стран, которые находятся на пути к поставленным глобальным целям, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Впереди у нас еще очень большой путь, и табачные компании продолжат использовать любые уловки для защиты гигантских прибылей, которые они извлекают из торговли своим смертоносным товаром". "Мы призываем все страны лучше использовать имеющиеся многочисленные эффективные инструменты, чтобы помочь людям отказаться [от табака] и спасти жизни", - подчеркнул глава ВОЗ.

Согласно докладу, в 2020 году "22,3% мирового населения потребляли табак, в том числе 36,7% мужчин и 7,8% женщин". Наиболее высока доля курящих женщин в Европейском регионе - 18%. Всего в мире табак употребляют 231 млн женщин, причем больше всего эта привычка распространена в возрастной группе 55-64 лет. Пристрастие к вредной привычке имеют также 38 млн подростков в возрасте 13-15 лет (13 млн девушек и 25 млн юношей).

Под эгидой ВОЗ 21 мая 2003 года была принята Рамочная конвенция по борьбе против табака. Ее цель состоит в "защите нынешнего и будущих поколений от разрушительных медицинских, социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма".