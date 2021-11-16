В Новосибирске усилят меры защиты от COVID-19 в новогодние праздники

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирска в период новогодних праздников в качестве мер противодействия COVID-19 вынесут места торжеств на открытие площадки, а также зальют несколько катков в центре города, чтобы развести потоки отдыхающих жителей. Кроме этого, в эти дни не будут перекрывать центральную улицу Ленина, чтобы избежать больших скоплений людей, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова.

"У нас нет планов перекрытия улицу Ленина именно для того, чтобы не провоцировать людей скапливаться в любых общественных местах, и любое перекрытие [приведет к тому, что] там все равно будет или какая-то торговля, или еще что-то. Мы в этом году таких не планируем мероприятий. <…> Чтобы не было очередей в Театральном сквере, как в прошлом году, мы делаем каток в Центральном парке, когда люди, например, пришли, увидели, что здесь большая очередь и ушли в Центральный парк", - рассказала Терешкова.

Вице-мэр уточнила, что каток на площади в сквере перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в центре города, впервые появившийся в 2019 году и вызвавший широкий общественный резонанс из-за своей необычной формы, вновь зальют к Новому году. Из-за своей фаллической формы он стал предметом множества шуток в интернете и развлекательных телепрограммах, многие критиковали городские власти, указывая на то, что "неприличный" каток мэрия спроектировала сознательно. В 2020 году каток появился в сквере снова. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал тогда, что власти не задумывались о его форме, а руководствовались соображениями использования по максимуму пространства площади.

"Раз уж новосибирцы так полюбили наш каток, и раз уж площадь (перед театром) мы изменить не можем, пусть остается так, как есть. Мне кажется, никого из горожан этот каток не раздражает, наоборот, они приходят туда семьями и проводят там время", - сказала Терешкова, отметив, что работа над заливкой катка начнется в ближайшее время.