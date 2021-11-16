Пискарев предложил предоставлять бесплатную юрпомощь самым уязвимым категориям потерпевших

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бесплатная юридическая помощь должна предоставляться наиболее уязвимым категориям потерпевших, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Выступая на заседании Госдумы во вторник, депутат отметил, что большая часть поступающих в комитет обращений - это жалобы на нарушения прав граждан в сфере правоохранительной деятельности. Из них большинство касаются уголовного судопроизводства: граждане жалуются на нарушение их прав как потерпевших, на отказы в возбуждении уголовного дела и невозмещение причиненного преступлениями ущерба имуществу и здоровью.

"Обозначенные вопросы во многом связаны как с отсутствием закрепленного в законе правового статуса заявителя, так и с отсутствием у потерпевших равного по сравнению с обвиняемыми и подозреваемыми доступа к защите своих прав. Поэтому имеется предложение наделить отдельные наиболее уязвимые категории потерпевших правом на бесплатную юридическую помощь", - добавил Пискарев.